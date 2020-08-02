ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Франции требуют результаты теста на COVID-19 от граждан из 16 стран

Париж, Воскресенье 02 августа 2020 14:30
Во Франции требуют результаты теста на COVID-19 от граждан из 16 стран
Фото: аэропорт (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Нововведение действует для французов и лиц, которые имеют разрешение на постоянное проживание в стране

Во Франции теперь при въезде в страну требуют о справке об отрицательном тесте на COVID-19. Такое нововведение действует для пассажиров, прибывающих из 16 "стран риска".

Об этом сообщает Le Figaro.

Так, с 1 августа пассажиры старше 11 лет, которые прибывают авиарейсами из "стран риска", должны предоставить в аэропорту справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанном позднее чем за 72 часа до вылета.

Нововведение действует для граждан Франции или имеющих разрешение на постоянное проживание во Франции.

В "страны риска" входят Соединенные Штаты, Сербия, Турция, ЮАР, Алжир, Бахрейн, Бразилия, ОАЭ, Индия, Израиль, Кувейт, Мадагаскар, Оман, Панама, Перу и Катар.

Напомним, ранее Минздрав обновил список "красных стран", куда вошла Франция.

Кроме того, Франция ввела обязательный масочный режим в помещениях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ФранцияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь