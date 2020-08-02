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У Франції вимагають результати тесту на COVID-19 від громадян з 16 країн

Париж, Неділя 02 серпня 2020 14:30
У Франції вимагають результати тесту на COVID-19 від громадян з 16 країн
Фото: аеропорт (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Нововведення діє для французів і осіб, які мають дозвіл на постійне проживання в країні

У Франції тепер при в'їзді в країну вимагають про довідку про негативний тест на COVID-19. Таке нововведення діє для пасажирів, які прибувають з 16 "країн ризику".

Про це повідомляє Le Figaro.

Так, з 1 серпня пасажири старше 11 років, які прибувають авіарейсами з "країн ризику", повинні надати в аеропорту довідку про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленій пізніше ніж за 72 години до вильоту.

Нововведення діє для громадян Франції або мають дозвіл на постійне проживання у Франції.

В "країни ризику" входять Сполучені Штати, Сербія, Туреччина, ПАР, Алжир, Бахрейн, Бразилія, ОАЕ, Індія, Ізраїль, Кувейт, Мадагаскар, Оман, Панама, Перу і Катар.

Нагадаємо, раніше МОЗ оновив список "червоних країн", куди увійшла Франція.

Крім того, Франція ввела обов'язковий масочний режим в приміщеннях.

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