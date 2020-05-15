Во Франции за сутки от COVID-19 умер 351 человек

Иллюстративное фото (УНИАН)

В больницах страны с коронавирусной инфекцией находится 20 463 пациенты

Во Франции за последние сутки зафиксировали 351 летальный случай от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает BMFTV.

Как сообщается, в стране в течение последних суток умер 351 больной, что больше, чем накануне, когда это количество составляло 83 и гораздо более высокий показатель, чем в среду - 328. Кроме того, за последние 24 часа в стране лабораторно подтвердили 622 новых случая.

Вместе с тем в больницах с коронавирусной инфекцией находится 20 463 пациенты, из них за последние сутки госпитализировали 542 больных. Также в отделениях интенсивной терапии находится 2299 пациентов.

Как отмечается, всего с начала пандемии во Франции коронавирусом инфицировалось 141 356 человек, из них 27 425 больных умерли и еще 59 605 человек выздоровели.

Напомним, правительство Франции допускает вероятность возврата к режиму жестких карантинных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил министрам, что необходимо приготовиться к трем вероятным моментам, когда может возникнуть необходимость прибегнуть к повторной изоляции.

Автор: Андрей Козловский