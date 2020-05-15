В Ухане зафиксировано 11 новых бессимптомных больных COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые случаи были обнаружены в нескольких районах по всему городу

В китайском Ухане за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых бессимптомных случаев коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, новые случаи были обнаружены в нескольких районах по всему городу. Сейчас в городе проводится масштабное тестирование на вирус, в рамках которого планируется проверить всех 11 миллионов жителей города.

Как отмечается, Ухань ежедневно выявляет от нескольких до десятка бессимптомных инфекций. Однако, в городе 13 мая за один день протестировали 67 026 человек. Около 559 бессимптомных больных находятся под наблюдением медиков.

Всего в городе зафиксировано более 50 тыс. заражений коронавирусом, из них 3 869 человек умерли, что составляет большинство летальных случаев в Китае от этой болезни.

Напомним, в Китае за минувшие сутки было зафиксировано четыре новых случая заражение COVID-19. Четыре локальных случаи заражения были обнаружены в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

Ранее сообщалось, что городской уезд Шулан на северо-востоке Китая переходит в "режим военного времени" для борьбы со вспышкой коронавируса в последние дни.

Автор: Андрей Козловский