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Во Франции после столкновений футбольных фанатов произошли массовые задержания

Новости » Происшествия    15.07.2019 - 09:39
Во Франции после столкновений футбольных фанатов произошли массовые задержания
Иллюстративное фото (leparisien.fr)

Были задержаны 282 человека

В Марселе и Париже (Франция) произошли столкновения футбольных фанатов после прохождения Алжира в финал Кубка африканских наций. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BFMTV.

После столкновений начались массовые задержания. В частности, были задержаны 282 человека. Сообщается, что в основном на улицах городов было праздничное настроение, однако кое-где дошло и до столкновений с правоохранительными органами.

В Марселе футбольные фанаты жгли шины, мусор, пускали фейерверки. Кроме того, группа фанатов забросала ракетами, бутылками и камнями стражей порядка, которые охраняли здание местного совета.

В Париже полиция была вынуждена применить слезоточивый газ в толпы, в котором футбольные фанаты смешались с туристами, которые пришли посмотреть на праздничный салют ко Дню взятия Бастилии.

Напомним, в Париже 152 человека были задержаны в воскресенье, 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии.

РБК-Украина писало, что во Франции в ходе акций "желтых жилетах" в субботу, 11 мая, произошли столкновения протестующих с полицией в городах Нант и Лион, правоохранители применили слезоточивый газ.

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