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У Франції після сутичків футбольних фанатів стались масові затримання

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 09:39
У Франції після сутичків футбольних фанатів стались масові затримання
Іллюстративне фото (leparisien.fr)

Були затримані 282 людини

У Марселі та Парижі (Франція) стались сутички футбольних фанатів після проходження Алжиру до фіналу Кубка африканських націй. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BFMTV.

Після сутичок почались масові затримання. Зокрема, були затримані 282 людини. Повідомляється, що здебільшого на вулицях міст панував святковий настрій, однак подекуди дійшло і до сутичок з правоохоронними органами.

У Марселі футбольні фанати палили шини, сміття, пускали феєрверки.  Крім того, група фанатів закидала ракетами, пляшками і камінням правоохоронців, які охороняли будівлю місцевої ради.

У Парижі поліція була змушена застосувати сльозогінний газ до натовпу, в якому футбольні фанати змішалися з туристами, що прийшли подивитися на святковий салют до Дня взяття Бастилії.

Нагадаємо, у Парижі 152 людини були затримані в неділю, 14 липня, під час святкування Дня взяття Бастилії. 

РБК-Україна писало, що у Франції в ході акцій "жовтих жилетах" у суботу, 11 травня, відбулися зіткнення протестуючих з поліцією в містах Нант і Ліон, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

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