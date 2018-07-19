Во Франции советника президента отстранили за избиение митингующего

Советника президента отстранили от должности на две недели

Александр Беналл, советник президента Франции, обвиняется в избиении митингующего в ходе первомайской демонстрации в Париже, передает издание Franceinfo.

Отмечается, что Беналл был отстранен от исполнения своих обязанностей сроком на две недели. При этом чиновнику приостановили оплату труда.

В Елисейском дворце подчеркнули, что это самая серьезная санкция, которая была применена к их представителю.

Так, французские СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как одетый в мотоциклетный шлем Беналл бьет мужчину в Латинском квартале в Париже.

Указано, что многие политики Франции уже осудили такое поведение советника главы Франции.

Напомним, как писало РБК-Украина, летом прошлого года было начато предварительное расследование в отношении ближайшего соратника Эммануэля Макрона - министра территориального планирования Ришара Феррана. По информации прокуратуры Бреста, расследование начали на основании сообщений ряда СМИ о возможных финансовых нарушениях министра.

Добавим, что тем же летом руководительница Министерства обороны Франции Сильвио Гулар приняла решение уйти в отставку из-за угрозы расследования финансов ее партии MoDem.