У Франції радника президента відсторонили за побиття мітингувальника

Радника президента відсторонили від посади на два тижні

Олександр Беналл, радник президента Франції, звинувачується у побитті мітингуючого у ході першотравневої демонстрації в Парижі, передає видання Franceinfo.

Зазначається, що Беналл був відсторонений від виконання своїх обов'язків строком на два тижні. При цьому чиновнику призупинили оплату праці.

У Єлисейському палаці підкреслили, що це найсерйозніша санкція, яку було застосовано до їх представника.

Так, французькі ЗМІ розповсюдили відеозапис, на якому видно, як одягнений в мотоциклетний шолом Беналл б’є чоловіка у Латинському кварталі в Парижі.

Вказано, що багато політиків Франції уже засудили таку поведінку радника голови Франції.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, влітку минулого року було розпочато попереднє розслідування щодо найближчого соратника Еммануеля Макрона - міністра територіального планування Рішара Феррана. За інформацією прокуратури Бресту, розслідування розпочали на підставі повідомлень низки ЗМІ про ймовірні фінансові порушення міністра.

Додамо, що того ж літа очільниця Міністерства оборони Франції Сільвіо Гулар прийняла рішення піти у відставку через загрозу розслідування фінансів її партії MoDem.