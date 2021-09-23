Во Франции слили в сеть QR-код COVID-сертификата Макрона

Во Франции в сеть слили QR-код COVID-сертификата президента страны Эммануэля Макрона. В утечке данных подозревают одного из медицинских работников, имевшего к ним доступ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico .

По его информации, к данным об иммунитете Макрона смогли получить около 50 медицинских работников, зайдя в национальный реестр вакцин против коронавируса. В понедельник, 20 сентября, в социальных сетях стал распространяться QR-код, содержащий данные об иммунитете президента Франции.

Пользователи смогли видеть основную информацию, включая дату рождения президента, тип вакцины, которой он привился, и время ее введения. В сливе данных об иммунитете Макрона подозревают одного из медиков, который имел к ним доступ.

QR-код был связан с COVID-сертификатом Макрона, который позволяет посещать общественные места, в том числе бары и рестораны. В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили изданию, что слитые в сеть данные принадлежат французскому президенту.