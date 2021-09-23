RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Франції злили в мережу QR-код COVID-сертифіката Макрона

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Франції в Мережу злили QR-код COVID-сертифіката президента країни Еммануеля Макрона. У витоку даних підозрюють одного з медичних працівників, що мав до них доступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

За його інформацією, до даних про імунітет Макрона змогли отримати близько 50 медичних працівників, Зайшовши в Національний реєстр вакцин проти коронавірусу. У понеділок, 20 вересня, в соціальних мережах став поширюватися QR-код, що містить дані про імунітет президента Франції.

Користувачі змогли бачити основну інформацію, включаючи дату народження президента, тип вакцини, якою він прищепився, і час її введення. У зливі даних про імунітет Макрона підозрюють одного з медиків, який мав до них доступ.

QR-код був пов'язаний з COVID сертифікатом Макрона, який дозволяє відвідувати громадські місця, в тому числі бари і ресторани. У пресслужбі Єлисейського палацу підтвердили виданню, що злиті в мережу дані належать французькому президенту.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЕммануель МакронКоронавірус