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Во Франции из-за сильных снегопадов без света остались 195 тыс. домов

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 13:56
Фото: снегопад во Франции (twitter.com franceinfo)
Фото: снегопад во Франции (twitter.com franceinfo)

Несколько сотен водителей были вынуждены покинуть автомобили, чтобы найти место для ночлега

Сильные снегопады в юго-центральной Франции вызвали хаос на дорогах и оставили без света почти 200 тыс. домов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как отмечается, уровень снега местами достигал 40 сантиметров. Неожиданные несезонные снегопады поразили регион Овернь-Рона-Альпы и близлежащие районы на юг и на запад от Лиона.Толстый слой снега покрыл дороги в городах, сотни автомобилей остановились.

Во Франции из-за сильных снегопадов без света остались 195 тыс. домовФото: снегопад во Франции

Около 900 грузовиков застряли на дорогах. Несколько сотен водителей были вынуждены покинуть автомобили, чтобы найти место для ночлега. Для очистки дорог была развернута спецтехника.

Без света остались 195 тыс. домов в двух центральных регионах страны, Лимузэне и Центр-Долина Луары.

Напомним, ранее 15 мая юг Франции накрыл сильный снегопад.

Также в апреле в Канаде в районе города Торонто в результате непогоды (снегопадов, дождей и града) произошло свыше 550 дорожно-транспортных происшествий.

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