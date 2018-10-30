У Франції через сильні снігопади без світла залишились 195 тис. домівок

Фото: снігопад у Франції (twitter.com franceinfo)

Кілька сотень водіїв були змушені покинути автомобілі, щоб знайти місце для ночівлі

Через сильні снігопади у південно-центральній Франції викликали хаос на дорогах і призвели до знеструмлення майже у 200 тис. домівок французів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як зазначається, рівень снігу подекуди сягнув 40 сантиметрів. Неочікувані несезонні хуртовини вразили регіон Овернь-Рона-Альпи і прилеглі райони на південь і на захід від Ліона.Товстий шар снігу вкрив дороги у містах, сотні автомобілів зупинилися.

Фото: снігопад в Франції

Близько 900 вантажівок "застрягли" на дорогах. Кілька сотень водіїв були змушені покинути автомобілі, щоб знайти місце для ночівлі. Для очищення доріг була розгорнута спецтехніка.

Ces automobilistes sont toujours bloqués par la neige ce matin sur la RN88, entre la Loire et la Haute-Loire pic.twitter.com/DVAK1QG3Zq — BFMTV (@BFMTV) October 30, 2018

Без світла залишились 195 тис. домівок у двох центральних регіонах країни, Лімузені і Центр-Долина Луари.

Нагадаємо, раніше 15 травня південь Франції також накрив сильний снігопад.

Також у квітні у Канаді в районі міста Торонто в результаті негоди (снігопадів, дощів і граду) сталося понад 550 дорожньо-транспортних пригод.