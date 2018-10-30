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У Франції через сильні снігопади без світла залишились 195 тис. домівок

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 13:56
Фото: снігопад у Франції (twitter.com franceinfo)
Фото: снігопад у Франції (twitter.com franceinfo)

Кілька сотень водіїв були змушені покинути автомобілі, щоб знайти місце для ночівлі

Через сильні снігопади у південно-центральній Франції викликали хаос на дорогах і призвели до знеструмлення майже у 200 тис. домівок французів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як зазначається, рівень снігу подекуди сягнув 40 сантиметрів. Неочікувані несезонні хуртовини вразили регіон Овернь-Рона-Альпи і прилеглі райони на південь і на захід від Ліона.Товстий шар снігу вкрив дороги у містах, сотні автомобілів зупинилися.

У Франції через сильні снігопади без світла залишились 195 тис. домівокФото: снігопад в Франції

Близько 900 вантажівок "застрягли" на дорогах. Кілька сотень водіїв були змушені покинути автомобілі, щоб знайти місце для ночівлі. Для очищення доріг була розгорнута спецтехніка.

Без світла залишились 195 тис. домівок у двох центральних регіонах країни, Лімузені і Центр-Долина Луари. 

Нагадаємо, раніше 15 травня південь Франції також накрив сильний снігопад

Також у квітні у Канаді в районі міста Торонто в результаті негоди (снігопадів, дощів і граду) сталося понад 550 дорожньо-транспортних пригод.

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