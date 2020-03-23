ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции сделали бесплатный проезд для медработников

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 13:22
Во Франции сделали бесплатный проезд для медработников
Иллюстративное фото (flickr)

Оплата за проезд отменяется для врачей, медсестер и санитарных работников

В связи с распространением коронавируса во Франции для медработников сделали бесплатный проезд в высокоскоростных поездах и интерсити. Об этом сообщает исполнительный директор французской государственной компании SNCF Ален Кракович в своем Twitter.

Как сообщается, при предъявлении работникам на железнодорожной станции документов, которые подтверждают профессиональную деятельность врачей, медсестер и санитарных работников, путешествующих по стране в ответ на вызов больниц о помощи с коронавирусом, оплата за проезд отменяется.

"Это решение национальной солидарности со стороны железнодорожного мира перед лицом масштабов эпидемии COVID-19", - написал директор компании.

Как отмечается, ранее государственная компания RATP, которая управляет перевозками в Париже и его окрестностях, открыла 20 автобусных линий для работников медицинской сферы.

Напомним, французская биофармацевтическая компания Farnext создала список из 97 препаратов, которые часто выписываются и могут помочь в лечении осложнений, связанных с заражением коронавирусом.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта Лечение коронавируса: во Франции определили почти 100 препаратов
Новости Украины ФранцияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь