Во Франции сделали бесплатный проезд для медработников

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Оплата за проезд отменяется для врачей, медсестер и санитарных работников

В связи с распространением коронавируса во Франции для медработников сделали бесплатный проезд в высокоскоростных поездах и интерсити. Об этом сообщает исполнительный директор французской государственной компании SNCF Ален Кракович в своем Twitter.

Как сообщается, при предъявлении работникам на железнодорожной станции документов, которые подтверждают профессиональную деятельность врачей, медсестер и санитарных работников, путешествующих по стране в ответ на вызов больниц о помощи с коронавирусом, оплата за проезд отменяется.

"Это решение национальной солидарности со стороны железнодорожного мира перед лицом масштабов эпидемии COVID-19", - написал директор компании.

Как отмечается, ранее государственная компания RATP, которая управляет перевозками в Париже и его окрестностях, открыла 20 автобусных линий для работников медицинской сферы.

Напомним, французская биофармацевтическая компания Farnext создала список из 97 препаратов, которые часто выписываются и могут помочь в лечении осложнений, связанных с заражением коронавирусом.