У Франції зробили безкоштовний проїзд для медпрацівників

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Оплата за проїзд скасовується для лікарів, медсестер та санітарних працівників

У зв'язку з поширенням коронавірусу у Франції для медпрацівників зробили безкоштовний проїзд у високошвидкісних потягах та інтерсіті. Про це повідомляє виконавчий директор французької державної компанії SNCF Ален Кракович у своєму Twitter.

Як повідомляється, при пред'явленню працівникам на залізничній станції документів, які підтверджують професійну діяльність лікарів, медсестер та санітарних працівників, які подорожують країною у відповідь на виклик лікарень про допомогу з коронавірусом, оплата за проїзд скасовується.

"Це рішення національної солідарності з боку залізничного світу перед обличчям масштабів епідемії COVID-19", - написав директор компанії.

Як зазначається, раніше державна компанія RATP, яка керує перевезеннями у Парижі та його околицях, відкрила 20 автобусних ліній для працівників медичної сфери.

Нагадаємо, французька біофармацевтична компанія Farnext створила список з 97 препаратів, часто виписуються та можуть допомогти в лікуванні ускладнень, пов'язаних із зараженням на коронавірус.