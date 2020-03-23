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У Франції зробили безкоштовний проїзд для медпрацівників

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 13:22
У Франції зробили безкоштовний проїзд для медпрацівників
Ілюстративне фото (flickr)

Оплата за проїзд скасовується для лікарів, медсестер та санітарних працівників

У зв'язку з поширенням коронавірусу у Франції для медпрацівників зробили безкоштовний проїзд у високошвидкісних потягах та інтерсіті. Про це повідомляє виконавчий директор французької державної компанії SNCF Ален Кракович у своєму Twitter.

Як повідомляється, при пред'явленню працівникам на залізничній станції документів, які підтверджують професійну діяльність лікарів, медсестер та санітарних працівників, які подорожують країною у відповідь на виклик лікарень про допомогу з коронавірусом, оплата за проїзд скасовується.

"Це рішення національної солідарності з боку залізничного світу перед обличчям масштабів епідемії COVID-19", - написав директор компанії.

Як зазначається, раніше державна компанія RATP, яка керує перевезеннями у Парижі та його околицях, відкрила 20 автобусних ліній для працівників медичної сфери.

Нагадаємо, французька біофармацевтична компанія Farnext створила список з 97 препаратів, часто виписуються та можуть допомогти в лікуванні ускладнень, пов'язаних із зараженням на коронавірус.

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