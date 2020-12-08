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Во Франции российского хакера посадили за решетку на пять лет

Автор: Даша Харченко

Суд во Франции приговорил к пяти годам лишения свободы российского хакера Александра Винника. Его признали виновным в отмывании денег через биржу криптовалют.

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Об этом сообщает AP.

Россиянин также должен заплатить штраф в размере более 100 тысяч евро.

В то же время суд снял с него часть обвинений в вымогательстве и причастности к преступной организации. Его также обвиняли в создании вредоносного программного обеспечения Locky, которое блокировало компьютеры и требовало выкуп в криптовалюті Bitcoin за восстановление работы. Убытки от Locky составили 135 млн евро.

Напомним, компания Microsoft обвинила хакеров, которые работают на Россию и Северную Корею в кибератаках на пол дюжины организаций, которые занимаются лечением COVID-19 и разработкой вакцин. Кибератакам причастна хакерская группа "Fancy Bear" и двое северокорейцев.

До этого США обвинили российскую разведку в причастности к кибератакам по всему миру, в частности, в Украине.

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