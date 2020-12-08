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У Франції російського хакера запроторили за ґрати на п’ять років

Автор: Даша Харченко

Суд у Франції засудив до п'яти років позбавлення волі російського хакера Олександра Винника. Його визнали винним у відмиванні грошей через біржу криптовалют.

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Про це повідомляє AP.

Росіянин також повинен заплатити штраф у розмірі понад 100 тисяч євро.

Водночас суд зняв з нього частину обвинувачень у вимаганні та причетності до злочинної організації. Його також звинувачували у створенні шкідливого програмного забезпечення Locky, яке блокувало комп’ютери й вимагало викуп у криптовалюті Bitcoin за відновлення роботи. Збитки від Locky становили 135 млн євро.

Нагадаємо, компанія Microsoft звинуватила хакерів, які працюють на Росію та Північну Корею, у кібератаках на пів дюжини організацій, які займаються лікуванням COVID-19 та розробкою вакцин. До кібератак причетна хакерська група "Fancy Bear" та двоє північнокорейців.

До цього, США звинуватили російську розвідку у причетності до кібератак по всьому світу, зокрема, в Україні.

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