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В Сумах с понедельника снова заработают школы

Сумы, Суббота 14 ноября 2020 22:02
В Сумах с понедельника снова заработают школы
Фото: школьники в масках (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумах с понедельника, 16 ноября, школьники вернутся за парты. Местные школы возобновят работу, ведь город, как и вся страна, перешел в "оранжевую зону" карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

Как пояснили в горсовете, с понедельника ученики 5-11 классов могут обучаться по очной форме в учреждениях образования, а воспитанники кружков - посещать учреждения внешкольного образования.

Однако окончательное решение о формате обучения местные власти разрешили принимать руководству учреждений образования. Директора, в зависимости от ситуации в школе, выберут приемлемый формат: очный, дистанционный или смешанный.

"Возвращение к учреждениям образования зависит от ситуации с заболеваемостью, мощностью здания школы, количеством классов и тому подобное", - добавили в горсовете.

Напомним, правительство решило вернуть общенациональные ограничения, отменив адаптивный формат карантина. На всей территории Украины были установлены ограничения "оранжевой зоны" карантина.

Как писало РБК-Украина, правительство разрешило открыть школы и ввело некоторые ограничения для учреждений образования.

Добавим, дистанционное обучение отменили в Запорожье. Местные школы и детские сады будут работать при условии соблюдения санитарных требований.

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