Во Франции в результате стрельбы на автозаправке погибли 3 человека

Фото: стрельба во Франции (Valerie Le Parc)

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

На юго-востоке Франции в коммуне Ольюль в результате стрельбы на автозаправочной станции погибли три человека, один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету Var Matin.

Стрельба произошла в воскресенье вечером, около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Среди погибших - одна женщина, которая умерла на месте происшествия от полученных ранений, еще двое мужчин умерли в больнице.

Четвертый пострадавший госпитализирован с тяжелыми ранениями в военный госпиталь Сент-Анн в Тулоне.

На месте работают спасательные службы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, в мае во французском городе Амьен произошла стрельба, в результате которой были ранены 6 человек. Стрельба началась в здании общественной организации, но вскоре продолжилась на улице.

Ночью 28 июля в Соединенных Штатах Америки в Нью-Йорке произошла стрельба на уличной вечеринке в районе Бруклин, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали. По неподтвержденным данным, среди пострадавших есть ребенок.