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У Франції в результаті стрілянини на автозаправці загинули 3 людини

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 01:55
У Франції в результаті стрілянини на автозаправці загинули 3 людини
Фото: стрілянина у Франції (Valerie Le Parc)

Поліція з'ясовує обставини події

На південному сході Франції в комуні Олліуль у результаті стрілянини на автозаправній станції загинули три людини, одна отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету Var Matin.

Стрілянина сталася в неділю ввечері, близько 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

 

Серед загиблих - одна жінка, яка померла на місці події від отриманих поранень, ще двоє чоловіків померли в лікарні.

Четвертий потерпілий госпіталізований із важкими пораненнями до військового шпиталю Сент-Анн у Тулоні.

На місці працюють рятувальні служби, поліція з'ясовує обставини події.

Нагадаємо, у травні у французькому місті Ам'єн сталася стрілянина, в результаті якої було поранено 6 осіб. Стрілянина почалася в будівлі громадської організації, але незабаром продовжилася на вулиці.

Уночі 28 липня у Сполучених Штатах Америки в Нью-Йорку сталася стрілянина на вуличній вечірці в районі Бруклін, у результаті чого загинула одна людина і ще 10 постраждали. За непідтвердженими даними, серед постраждалих є дитина.

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