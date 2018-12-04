Во Франции в результате ДТП с автобусом пострадали 12 человек

Фото: место аварии (twitter.com/pompiers78)

Среди 12 пострадавших - беременная женщина-водитель и восемь школьников в возрасте от 16 до 17 лет

Во вторник, 4 декабря, в городе Абли (Франция) в результате аварии с участием автобуса, который перевозил школьников, пострадали 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Parisien.

Сообщается, что авария произошла в 8 часов утра, когда автобус с 46 пассажирами съехал с дороги и оказался в кювете. Среди 12 пострадавших - беременная женщина-водитель и восемь школьников в возрасте от 16 до 17 лет.

Все они получили незначительные повреждения, однако были доставлены в медучреждения.

Напомним, в понедельник, 3 декабря, в США в штате Арканзас автобус с детской футбольной командой попал в аварию, в результате которой один человек погиб и около 40 пострадали.

РБК-Украина писало, что в октябре в долине Сан-Фернандо, штат Калифорния (США) в ДТП с автобусом пострадали по меньшей мере 40 человек. Сообщается, что автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное ограждение, после чего выехал на встречную полосу шоссе 405. В настоящее время несколько полос автострады в южном направлении остаются перекрытыми.

Также в Кении в результате ДТП с автобусом погибли 50 человек. Авария произошла утром в округе Керичо, по словам очевидцев, автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем.