У Франції внаслідок ДТП з автобусом постраждали 12 людей

Фото: місце аварії (twitter.com/pompiers78)

Серед 12 постраждалих - вагітна жінка-водій та вісім школярів віком від 16 до 17 років

У вівторок, 4 грудня, у місті Аблі (Франція) внаслідок аварії за участю автобуса, який перевозив школярів, постраждали 12 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Parisien.

Повідомляється, що аварія сталася о 8 годині ранку, коли автобус із 46 пасажирами з'їхав з дороги та опинився у кюветі. Серед 12 постраждалих - вагітна жінка-водій та вісім школярів віком від 16 до 17 років.

Всі вони зазнали незначних ушкоджень, проте були доправлені до медзакладів.

Нагадаємо, у понеділок, 3 грудня, в США в штаті Арканзас автобус із дитячою футбольною командою потрапив в аварію, в результаті якої одна людина загинула і близько 40 постраждали.

РБК-Україна писало, що в жовтні в долині Сан-Фернандо штату Каліфорнія (США) в ДТП з автобусом постраждали щонайменше 40 осіб. Повідомляється, що автобус врізався в кілька автомобілів і пробив розділову огорожу, після чого виїхав на зустрічну смугу шосе 405. В даний час кілька смуг автостради в південному напрямку залишаються перекритими.

Також у Кенії в результаті ДТП з автобусом загинули 50 осіб. Аварія сталася вранці в окрузі Керічо, за словами очевидців, автобус не вписався в крутий віраж у момент, коли траса йшла на підйом.