Во Франции разбился туристический самолет, есть погибшие

Околи 13:30 по киевскому времени произошло крушение туристического самолета на территории департамента Савойя на юго-востоке Франции. В результате авиакатастрофы погибли три человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

Известно, что на борту самолета находились четыре человека. В результате инцидента погибли трое. Четвертый пассажир самолета катапультировался во время аварии. Согласно данным спасателей, это молодая девушка, возраст и личность которой не раскрываются.

Как отмечают свидетели, самолет врезался в деревья, взорвался и раскололся на две части после того, как разбился о землю.

Все подробности событий пока неизвестны, однако полиция будет определять их в рамках досудебного расследования.