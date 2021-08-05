У Франції розбився туристичний літак, є загиблі

Близько о 13:30 за київським часом сталася аварія туристичного літака на території департаменту Савоя на південному сході Франції. Внаслідок авіакатастрофи загинули три людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Parisien .

Відомо, що на борту літака перебували чотири людини. Внаслідок інциденту загинули троє осіб. Четвертий пасажир літака катапультувався під час аварії. Згідно з даними рятувальників, це молода дівчина, вік та особистість якої не розкриваються.

Як відзначають свідки, літак врізався в дерева, вибухнув й розколовся на дві частини після того, як розбився о землю.

Усі подробиці подій наразі невідомі, однак поліція визначатиме їх в рамках досудового розслідування.