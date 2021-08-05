RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Франції розбився туристичний літак, є загиблі

Автор: Сергій Пишкін

Близько о 13:30 за київським часом сталася аварія туристичного літака на території департаменту Савоя на південному сході Франції. Внаслідок авіакатастрофи загинули три людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Відомо, що на борту літака перебували чотири людини. Внаслідок інциденту загинули троє осіб. Четвертий пасажир літака катапультувався під час аварії. Згідно з даними рятувальників, це молода дівчина, вік та особистість якої не розкриваються.

Як відзначають свідки, літак врізався в дерева, вибухнув й розколовся на дві частини після того, як розбився о землю.

Усі подробиці подій наразі невідомі, однак поліція визначатиме їх в рамках досудового розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвиакатастрофаФранціязагиблі