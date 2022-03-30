Во Франции рассматривают сценарий, при котором Россия прекратит поставку газа

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство готовится ко "всем возможным сценариям" в отношении поставок российского газа. В частности, Франция рассматривает сценарий полной блокировки транзита из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europe 1.
"Моя ответственность и ответственность президента - предвидеть все сценарии. Может быть такой, когда Владимир Путин решит прекратить поставки российского газа во Францию и Европу. К такому сценарию лучше быть готовым. Мы должны работать над аварийными решениями", - заявил Брюно Ле Мэр.
Напомним, Россия с 31 марта вводит рублевый расчет за поставки газа в европейские страны.
В Германии заявили, что запускают режим "раннего предупреждения" в случае прекращения поставок газа из России.
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