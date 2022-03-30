UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Франции рассматривают сценарий, при котором Россия прекратит поставку газа

Фото: министр финансов Франции Брюно Ле Мэр (flickr.com)
Автор: Наталья Юрченко

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство готовится ко "всем возможным сценариям" в отношении поставок российского газа. В частности, Франция рассматривает сценарий полной блокировки транзита из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europe 1.

"Моя ответственность и ответственность президента - предвидеть все сценарии. Может быть такой, когда Владимир Путин решит прекратить поставки российского газа во Францию и Европу. К такому сценарию лучше быть готовым. Мы должны работать над аварийными решениями", - заявил Брюно Ле Мэр.

Напомним, Россия с 31 марта вводит рублевый расчет за поставки газа в европейские страны.

В Германии заявили, что запускают режим "раннего предупреждения" в случае прекращения поставок газа из России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская Федерация