RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Франції розглядають сценарій, при якому Росія припинить постачання газу

Фото: міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер (flickr.com)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що уряд готується до "всіх можливих сценаріїв" щодо поставок російського газу. Зокрема, Франція розглядає сценарій повного блокування транзиту з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europe 1.

"Моя відповідальність і відповідальність президента - передбачати всі сценарії. Може бути такою, коли Володимир Путін вирішить припинити постачання російського газу до Франції та Європи. До такого сценарію краще бути готовим. Ми повинні працювати над аварійними рішеннями", - заявив Брюно Ле Мер.

Нагадавши, Росія з 31 березня вводить рублевий розрахунок за постачання газу в європейські країни.

У Німеччині заявили, що запускають режим "раннього попередження" у разі припинення поставок газу з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяРосійська Федерація