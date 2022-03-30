У Франції розглядають сценарій, при якому Росія припинить постачання газу

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що уряд готується до "всіх можливих сценаріїв" щодо поставок російського газу. Зокрема, Франція розглядає сценарій повного блокування транзиту з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europe 1.
"Моя відповідальність і відповідальність президента - передбачати всі сценарії. Може бути такою, коли Володимир Путін вирішить припинити постачання російського газу до Франції та Європи. До такого сценарію краще бути готовим. Ми повинні працювати над аварійними рішеннями", - заявив Брюно Ле Мер.
Нагадавши, Росія з 31 березня вводить рублевий розрахунок за постачання газу в європейські країни.
У Німеччині заявили, що запускають режим "раннього попередження" у разі припинення поставок газу з Росії.
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