Во Франции проверят спецслужбы после нападения на полицейских

В спецслужбах Франции будет организована тщательная проверка после гибели четырех полицейских в результате нападения на участок в Париже. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью газете JDD.

Сообщается, что в первую очередь будет проверено подразделение, в котором работал преступник.

После этого будут проверены также другие спецслужбы и отделы по борьбе с терроризмом. Для разведки обнаружение внутренних угроз является одной из главных задач, и все тревожные сигналы должны быть отработаны, добавил Филипп.

Напомним, в четверг, 3 октября, в Париже мужчина с ножом напал в штаб-квартире полиции на правоохранителей. В результате нападения погибли четверо полицейских, нападавшего застрелили. Им оказался бывший административный сотрудник полиции, который более 20 лет работал в справочном отделе.

Мужчина, напавший на полицейских в Париже, контактировал с салафитами и придерживался взглядов радикального исламизма. По словам представителя прокуратуры Жана-Франсуа Рикарда, мужчина контактировал с салафитами, а также 10 лет назад принял ислам. Также сообщается, что в разговоре с коллегой он одобрил атаку исламистов на сатирический журнал Charlie Hebdo. Накануне нападения мужчина отправил более 30 сообщений религиозного характера жене.