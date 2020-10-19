Во Франции провели массовые обыски у предполагаемых исламистских радикалов

Во Франции полиция провела массовые обыски у предполагаемых приверженцев исламского радикализма. Также будет рассмотрена деятельность различных мусульманских организаций.

Об этом сообщает BBC.

Правоохранительные органы провели обыски у лиц, которые в интернете высказались в поддержку чеченца, убившего в пятницу учителя под Парижем за показ детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo.

Также полиция расследует деятельность 51 мусульманской организации и если в их действиях будут найдены признаки экстремизма, они будут закрыты. Среди них ассоциация "Коллектив против исламофобии", который, по мнению властей, занимается пропагандой неповиновения французскому государству.

В правительстве отметили, что обыски у возможных исламских радикалов будут продолжаться в течение недели.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исламисты "не будут спать спокойно" во Франции.

Напомним, инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорион. Нападающим был 18-летний чеченец, который родился в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции как беженец. Сам нападающий не был студентом колледжа. Его застрелил один из сотрудников полиции.

В рамках расследования были задержаны родственники и знакомые убийцы.