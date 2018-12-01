У Франції через протести стягують поліцію до Парижу

Фото: протест у Франції (twitter.com/CBSNews)

Це буде третя масштабна акція проти підвищення цін на пальне

У Франції через протести проти підвищення цін на пальне, які відбудуться у суботу, 1 грудня, мобілізували додаткові частини поліцейських у Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, для забезпечення правопорядку у французькій столиці, під час третьої масштабної акції протесту, влада мобілізувала декілька тисяч поліцейських.

За словами генерального секретаря поліцейського союзу Дениса Якоба, влада стурбована через можливі провокації груп, які не є учасниками руху "Жовтих жилетів".

"Ми занепокоєні тим, що невеликі групи, які не є "Жовтими жилетами", можуть проникнути на демонстрацію з метою боротьби з правоохоронцями та кинути виклик державі", - заявив Якоб.

За даними чиновників, на вулиці Парижа виведуть близько 5 тис. поліцейських та жандармів, в порівнянні з 3 тис. минулої суботи. Ще 5 тис. правоохоронців будуть розгорнути країною на інших акціях протесту.

Крім того, Єлисейські поля перекриють для руху в суботу, 1 грудня, а пішоходи повинні будуть пройти через контрольно-пропускні пункти.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 листопада, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп повинен був провести зустріч з делегацією представників протестного руху "Жовті жилети".

Нагадаємо, у ході протестів проти підвищення цін на бензин у Франції постраждало 528 осіб. Глава МВС розповів, що серед 528 постраждали 17 чоловік мають серйозні поранення. Також він додав, що серед отримали травми в ході протестів - 92 є співробітниками правоохоронних органів.