У Франції відбувся масовий протест правоохоронців

Фото: протест поліції у Парижі (twitter.com/suzipeep)

Поліцейські вимагали покращити умови праці

У Парижі (Франція) декілька тисяч співробітників поліції у середу, 2 жовтня, вийшли на демонстрацію з вимогою підняття заробітних плат та протестуючи проти збільшення суїцидів серед правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, на підтримку акцій протесту поліції виступили відразу декілька профспілок. Організатори заявляються, що участь в демонстрації взали близько 27 тисяч правоохоронців.

Thousands of police officers marched through the streets of Paris on Wednesday to protest low wages, long hours and increasing suicides in their ranks. (AP) pic.twitter.com/iZNulBZcEU — The Voice of America (@VOANews) October 2, 2019

Зазначається, що з початку акцій протесту руху "жовтих жилетів" у Франції поліція знаходиться під тиском, так як демонстрації супроводжувалися зіткненнями, актами насильства та вандалізму. З початку 2019 року у країні зафіксовано 50 випадків суїциду поліцейських.

За словами міністра внутрішніх справ Франції, наступного року він збільшить бюджет правоохоронних органів на 5%, а також збільшить штат поліції на 1400 робочих місць.

Нагадаємо, 21 вересня у Парижі відбулися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". Тоді правоохоронці затримали щонайменше 106 демонстрантів та оштрафували щонайменше 104. Проти групи агресивних демонстрантів поліція застосувала сльозоточивий газ.