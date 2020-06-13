Во Франции произошли столкновения с силовиками на акции против расизма

Полиция применила слезоточивый газ
В столице Франции сегодня проходил масштабный марш против расизма в поддержку американских протестов с призывом "Black Lives Matter". В ходе акции произошли столкновения с силовиками.
Об этом сообщает BBC.
Марш был организован в память об Адаме Траоре, молодом чернокожем, умершем во французском полицейском изоляторе в 2016 году. Однако местные власти запретили проводить митинг из-за возможной угрозы местному бизнесу.
Несмотря на запрет, тысячи французов вышли на площадь Республики в центре Парижа. Силовики заблокировали протестующих, когда они собрались продолжить движение к Парижской опере.
Между митингующими и правоохранителями произошли столкновения, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ.
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Напомним, движение "Black Lives Matter" возникло после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Правоохранитель применил ко Флойду удушающий прием, после которого он потерял сознание и умер в больнице.
Смерть Флойда вызвала массовые протесты в США, которые также распространились на Европу.
Добавим, что Флойда похоронили в США 10 июня.
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Автор: Дмитрий Левицкий