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Во Франции произошли столкновения с силовиками на акции против расизма

Новости » Общество     13.06.2020 - 21:22
Во Франции произошли столкновения с силовиками на акции против расизма
Фото: марш против расизма в Париже (twitter.com/aotybobby)

Полиция применила слезоточивый газ

В столице Франции сегодня проходил масштабный марш против расизма в поддержку американских протестов с призывом "Black Lives Matter". В ходе акции произошли столкновения с силовиками.

Об этом сообщает BBC.

Марш был организован в память об Адаме Траоре, молодом чернокожем, умершем во французском полицейском изоляторе в 2016 году. Однако местные власти запретили проводить митинг из-за возможной угрозы местному бизнесу.

Несмотря на запрет, тысячи французов вышли на площадь Республики в центре Парижа. Силовики заблокировали протестующих, когда они собрались продолжить движение к Парижской опере.

Между митингующими и правоохранителями произошли столкновения, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ.

Напомним, движение "Black Lives Matter" возникло после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Правоохранитель применил ко Флойду удушающий прием, после которого он потерял сознание и умер в больнице.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты в США, которые также распространились на Европу.

Добавим, что Флойда похоронили в США 10 июня.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ПарижФранциярасизмпротест
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