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Во Франции произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

Автор: Валерия Полищук

Во Франции выявили высокопатогенный вирус птичьего гриппа на птицеферме на севере страны. Эта вспышка последовала за несколькими вспышками на птицефабриках в Европе и Азии в последние недели, что свидетельствует о том, что вирус снова быстро распространяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти, которые заявили, что им еще предстоит идентифицировать штамм гриппа, должны забить цыплят и провести дезинфекцию фермы, чтобы предотвратить распространение вируса.

За последний месяц во Франции уже было выявлено несколько случаев тяжелой формы птичьего гриппа среди дворовой домашней птицы, а также дикой птицы, что побудило правительство ввести требование держать птичьи стада в закрытых помещениях.

Массовая эпидемия птичьего гриппа прошлой зимой заставила власти конфисковать более 3 млн уток в юго-западном регионе Франции, где разводят уток, известных производством паштета фуа-гра.

Напомним, ранее в Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на индюшиной ферме в центральной части страны.

Кроме того, Европой и Азией начал распространяться птичий грипп.

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ФранцияГрипп