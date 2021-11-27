У Франції стався спалах високопатогенного пташиного грипу

У Франції виявили високопатогенний вірус пташиного грипу на птахофермі на півночі країни. Цей спалах послідував за кількома спалахами на птахофабриках в Європі та Азії в останні тижні, що свідчить про те, що вірус знову швидко поширюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Влада, яка заявила, що їм ще належить ідентифікувати штам грипу, повинні забити курчат і провести дезінфекцію ферми, щоб запобігти поширенню вірусу.

За останній місяць у Франції вже було виявлено кілька випадків важкої форми пташиного грипу серед дворової домашньої птиці, а також дикої птиці, що спонукало уряд ввести вимогу тримати пташині стада в закритих приміщеннях.

Масова епідемія пташиного грипу минулої зими змусила владу конфіскувати понад 3 млн качок у південно-західному регіоні Франції, де розводять качок, відомих виробництвом паштету фуа-гра.