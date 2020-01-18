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Во Франции произошел взрыв в жилом доме

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 11:59
Во Франции произошел взрыв в жилом доме
Иллюстративное фото (paris-normandie.fr)

При взрыве пострадали два человека

В центре французского города Лимож (департамент Верхняя Вьенна, юго-запад страны) сильный взрыв разрушил в субботу жилой дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной телеканал BFMTV.

Согласно первым данным, пострадали два человека. Сообщается, что здание полностью уничтожено, повреждены соседние дома. Предполагается, что произошел взрыв газа.

Пострадавшие доставлены в больницу, по мнению врачей, угрозы их жизни нет. Вокруг квартала создана зона безопасности.

Напомним, в ночь на 26 сентября во французком городе Руан произошел взрыв на специализированном химическом заводе Lubrizol. Около 2.50 утра на заводе вспыхнул пожар, а вскоре после этого последовала серия взрывов. Около 130 пожарных прибыли на место происшествия.

Завод относится к категории SEVESO, что означает, что он находится под особым надзором властей в связи с наличием потенциально опасных химических веществ. Lubrizol производит химикаты для транспортных, промышленных и потребительских рынков.

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