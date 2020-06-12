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У Франції стався вибух на атомному підводному човні

Новини » Надзвичайні події     12.06.2020 - 18:54
У Франції стався вибух на атомному підводному човні
Фото: пожежа на човні (twitter.com Premarmed by)

Радіоактивної загрози немає

У французькому місті Тулон стався вибух на атомному підводному човні "Перле". Вибух, який спричинив масштабну пожежу, стався під час ремонтних робіт.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Місцева влада стверджує, що дим, який викидається через пожежу, не є радіоактивним. Декілька місяців тому з підводного човна зняли атомний реактор, злили паливо та демонтували озброєння для проведення ремонтних робіт.

Робітники та моряки були безпечно евакуйовані з борту підводного човна.

Наразі з полум'ям борються близько 30 пожежників зі складу військово-морських сил та десятки місцевих вогнеборців.

Зазначається, що підводний човен "Перле" є найновішим з 6 французьких суден цього класу. Його було взято на службу в 1993 році.

Нагадаємо, у травні цього року на російській плавбазі "Всеволод Сибірцев" стався вибух газу, в результаті чого загинула людина.

Також РБК-Україна писало, що у Південній Кореї стався вибух на вантажному судні з нафтопродуктами, де перебували понад 20 моряків.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Франціяпожежаподводная лодкаВибух
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