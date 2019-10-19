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Во Франции прогнозируют негативные последствия из-за новых пошлин США

Новости » В мире    19.10.2019 - 03:20
Во Франции прогнозируют негативные последствия из-за новых пошлин США
Иллюстративное фото (GettyImages)

Европа готова сделать шаги в ответ на введение Вашингтоном новых пошлин на товары из ЕС

Решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на европейские товары будет иметь значительные негативные экономические и политические последствия. Об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, Европа готова сделать ответные шаги, но только в рамках правил ВТО.

"Эти решения могут иметь негативные последствия для обеих экономик, а также с политической точки зрения", - сказал французский министр.

Напомним, 3 октября торговое представительство США ввело новые пошлины на ряд европейских товаров на общую стоимость в 7,5 млрд долларов. США повысили пошлины в ответ на государственные субсидии, которые предоставляются правительствами Франции, Германии, Испании и Великобритании европейскому авиационному гиганту Airbus.

Больше всего от этого пострадают сама компания Airbus, экспорт вина из Франции, Испании и Германии, а также шотландского виски. Также американцы повысили пошлины на поставку некоторых видов пищевых продуктов, включая сыры, мясо, молоко, йогурты, оливки.

Пошлины вступили в действие 18 октября.

Также РБК-Украина сообщало, что ЕС введет контрмеры в ответ на новые пошлины на ряд европейских товаров.

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