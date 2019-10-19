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У Франції прогнозують негативні наслідки через нові мита США

Новини » В світі    19.10.2019 - 03:20
У Франції прогнозують негативні наслідки через нові мита США
Ілюстративне фото (GettyImages)

Європа готова зробити кроки у відповідь на введення Вашингтоном нових мит на товари з ЄС

Рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на європейські товари буде мати значні негативні економічні та політичні наслідки. Про це заявив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, Європа готова зробити відповідні кроки, але тільки в рамках правил СОТ.

"Ці рішення можуть мати негативні наслідки для обох економік, а також з політичної точки зору", - сказав французький міністр.

Нагадаємо, 3 жовтня торгове представництво США ввело нові мита на низку європейських товарів на загальну вартість в 7,5 млрд доларів. США підвищили мита у відповідь на державні субсидії, які надаються урядами Франції, Німеччини, Іспанії і Великої Британії європейського авіаційного гіганта Airbus.

Найбільше від цього постраждають сама компанія Airbus, експорт вина з Франції, Іспанії і Німеччини, а також шотландського віскі. Також американці підвищили мита на постачання деяких видів харчових продуктів, включаючи сири, м'ясо, молоко, йогурти, оливки.

Мита набули чинності 18 жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що ЄС введе контрзаходи у відповідь на нові мита на низку європейських товарів.

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