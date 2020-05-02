Во Франции продлили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения

Власти Франции продлили режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за пандемии коронавируса до 24 июля. Об этом сообщает France 24.

Так, в

во Франции с 11 мая начнут смягчать карантинные меры. Так, в стране ослабят ограничение на передвижение людей, а также откроют детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране. Ограничение на передвижение в стране были продлены до 11 мая.

Добавим, что Эммануэль Макрон объявит о продлении карантина. Карантин и его меры будут продлены до 10 мая. Французская власть побаивается сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения вируса.