ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Франции признали законными ограничения на оборудование 5G от Huawei

Автор: Даша Харченко

Во Франции признали ограничения на применение оборудования для сетей мобильной связи 5G от китайской компании Huawei такими, что отвечают конституции. Конституционный совет объяснил свою позицию интересами национальной безопасности и обороны.

Решение принял Конституционный совет Франции.

Совет признал, что телекоммуникационные операторы должны получать предварительное разрешение от национального регулятора на использование мобильных терминалов и другого оборудования для функционирования сети 5G.

Французские компании SFR и Bouygues Telecom считают, что такое решение направлено фактически против китайской компании Huawei и ограничивает их права.

Самые читаемые новости

В обосновании Конституционного совета указывается, что радиотехнические сети мобильной связи могут использоваться для ведения шпионской деятельности, похищения данных и саботажа функционирования коммуникационных систем.

Напомним, Швеция запрещает китайским технологическим компаниям Huawei и ZTE строить новые высокоскоростные беспроводные сети после того, как высокопоставленный чиновник службы безопасности назвал Китай одной из крупнейших угроз для страны.

Ранее страны ЕС призвали Еврокомиссию бороться с дезинформацией о 5G.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий состоится в конце 2021 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Huawei5G (связь пятого поколения)Франция