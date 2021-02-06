У Франції визнали законними обмеження на обладнання 5G  від Huawei

Фото: вишка 5G ( pexels)

У Франції визнали обмеження на застосування обладнання для мереж мобільного зв'язку 5G від китайської компанії Huawei такими, що відповідають конституції. Конституційна рада пояснила свою позицію інтересами національної безпеки й оборони.

Рішення ухвалила Конституційна рада Франції.

Рада визнала, що телекомунікаційні оператори повинні отримувати попередній дозвіл від національного регулятора на використання мобільних терміналів та іншого обладнання для функціонування мережі 5G.

Французькі компанії SFR і Bouygues Telecom вважають, що таке рішення спрямоване фактично проти китайської компанії Huawei та обмежує їхні права.

В обґрунтуванні Конституційної ради вказується, що радіотехнічні мережі мобільного зв'язку можуть використовуватися для ведення шпигунської діяльності, викрадення даних та саботажу функціонування комунікаційних систем.

Нагадаємо, Швеція забороняє китайським технологічним компаніям Huawei і ZTE будувати нові високошвидкісні бездротові мережі після того, як високопоставлений чиновник служби безпеки назвав Китай одною з найбільших загроз для країни.

Раніше країни ЄС закликали Єврокомісію боротися з дезінформацією про 5G.

Крім того, Кабінет міністрів України ухвалив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління. Тендер на видачу ліцензій відбудеться наприкінці 2021 року.