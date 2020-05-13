Во Франции намерены обязать онлайн-платформы удалять вредоносный контент

Фото: парламент Франции (Assemblée nationale)

Создается новая должность цифрового прокурора

Парламент Франции принял закон, который обязывает онлайн-платформы в течение часа удалять контент, пропагандирующий педофилию или терроризм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в случае невыполнения нарушителям грозит штраф в размере до 4% общей выручки.

Также предусматривается необходимость удалять и другие типы вредоносного контента, но в течение 24 часов.

Создается новая должность цифрового прокурора и специальное правительственное подразделение, которое будет следить за соблюдением закона.

Напомним, 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации. Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.

Как сообщало РБК-Украина, данный законопроект уже раскритиковали в ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что борьба с российской дезинформацией не должна осуществляться путем вмешательства в работу СМИ. В ОБСЕ также готовы участвовать в обсуждениях и провести юридическую экспертизу, чтобы гарантировать, что закон не повлияет негативно на свободу СМИ.