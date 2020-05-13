ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции намерены обязать онлайн-платформы удалять вредоносный контент

Новости » Политика     13.05.2020 - 20:59
Во Франции намерены обязать онлайн-платформы удалять вредоносный контент
Фото: парламент Франции (Assemblée nationale)

Создается новая должность цифрового прокурора

Парламент Франции принял закон, который обязывает онлайн-платформы в течение часа удалять контент, пропагандирующий педофилию или терроризм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в случае невыполнения нарушителям грозит штраф в размере до 4% общей выручки.

Также предусматривается необходимость удалять и другие типы вредоносного контента, но в течение 24 часов.

Создается новая должность цифрового прокурора и специальное правительственное подразделение, которое будет следить за соблюдением закона.

Напомним, 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации. Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.

Как сообщало РБК-Украина, данный законопроект уже раскритиковали в ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что борьба с российской дезинформацией не должна осуществляться путем вмешательства в работу СМИ. В ОБСЕ также готовы участвовать в обсуждениях и провести юридическую экспертизу, чтобы гарантировать, что закон не повлияет негативно на свободу СМИ.

Теги Новости Украины Франциязаконопроектинформация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь