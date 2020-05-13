У Франції мають намір зобов'язати онлайн-платформи видаляти шкідливий контент

Фото: парламент Франції (Assemblée nationale)

Створюється нова посада цифрового прокурора

Парламент Франції ухвалив закон, який зобов’язує онлайн-платформи протягом години видаляти контент, що пропагує педофілію чи тероризм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що у разі невиконання порушникам загрожує штраф у розмірі до 4% загальної виручки.

Також передбачається необхідність видаляти й інші типи шкідливого контенту, але протягом 24 годин.

Створюється нова посада цифрового прокурора і спеціальний урядовий підрозділ, який стежитиме за дотриманням закону.

Нагадаємо, 17 січня Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроект про дезінформацію. Документ спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Законопроект передбачає покарання за поширення недостовірної інформації - від адміністративних штрафів до позбавлення волі.

Як повідомляло РБК-Україна, даний законопроект вже розкритикували в ОБСЄ. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що боротьба з російською дезінформацією не повинна здійснюватися шляхом втручання в роботу ЗМІ. В ОБСЄ також готові брати участь в обговореннях і провести юридичну експертизу, щоб гарантувати, що закон не вплине негативно на свободу ЗМІ.