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У Франції запропонували перенести вибори

Новини » Політика     21.05.2020 - 08:41
У Франції запропонували перенести вибори
Фото: Філіп Едуар (twitter.com/EPhilippePM)

Французькі муніципальні вибори повинні були відбутися 22 березня

У Франції можуть перенести другий тур муніципальних виборів на січень 2021 року. Це запропонував прем'єр-міністр країни Едуар Філіп на зустрічі з представниками політичних партій.

Про це повідомляє телеканал France 24.

За словами голови опозиційної партії "Республіканці" Крістіана Жакоба, Філіп виступив проти вересня і осені в цілому, сказавши, що або в червні, або в січні. Як відзначили представники інших партій, прем'єр-міністр не хоче проводити вибори до початку нового навчального року.

Французькі муніципальні вибори повинні були відбутися 22 березня.

Нагадаємо, Едуар Філіп заявив, що в країні з 11 травня будуть пом'якшені карантинні заходи, які були введені через пандемію.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздках за кордон влітку через ризик нового спалаху вірусу COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що під Франції назвали нульового пацієнта з коронавірусом. Перший випадок був зареєстрований ще в кінці грудня. Цей пацієнт вилікувався і міг навіть не підозрювати, що у нього коронавірус.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Франціявыборы
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