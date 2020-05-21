У Франції запропонували перенести вибори

Французькі муніципальні вибори повинні були відбутися 22 березня

У Франції можуть перенести другий тур муніципальних виборів на січень 2021 року. Це запропонував прем'єр-міністр країни Едуар Філіп на зустрічі з представниками політичних партій.

Про це повідомляє телеканал France 24.

За словами голови опозиційної партії "Республіканці" Крістіана Жакоба, Філіп виступив проти вересня і осені в цілому, сказавши, що або в червні, або в січні. Як відзначили представники інших партій, прем'єр-міністр не хоче проводити вибори до початку нового навчального року.

Французькі муніципальні вибори повинні були відбутися 22 березня.

Нагадаємо, Едуар Філіп заявив, що в країні з 11 травня будуть пом'якшені карантинні заходи, які були введені через пандемію.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздках за кордон влітку через ризик нового спалаху вірусу COVID-19.