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Во Франции полиция применила газ против демонстрантов

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 19:34
Во Франции полиция применила газ против демонстрантов
Фото: протесты в Париже (twitter.com / prefpolice)

Силовики задержали более 30 демонстрантов

Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые вышли на улицы Парижа из-за недовольства пенсионной реформой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM.

Как сообщается, на бульваре Ришар-Ленуар часть колонны протестующих отклонилась от согласованного с местными властями маршрута, при этом некоторые демонстранты начали поджигать мусорные баки и выброшенные новогодние елки.

Отмечается, что для того, чтобы успокоить радикально настроенных протестующих, правоохранители применили слезоточивый газ, после чего осуществили задержания. Всего были задержаны 33 участников антиправительственной демонстрации.

В ближайшее время колонна из почти 2 тысяч протестующих, должна дойти до конечной точки 10-километрового маршрута марша - Лионского вокзала. Сейчас манифестанты дошли до площади Бастилии. Ситуация на площади спокойная.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрона был вынужден покинуть парижский театр, куда пытались прорваться протестующие против пенсионной реформы. Макрона вместе со своей женой Брижит Макрона посетил театр Буфф-дю-Нор в Париже. Протестующие попытались зайти внутрь театра, однако силы правопорядка оттеснили их.

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