Во Франции пожаловались на Facebook и YouTube из-за видео теракта в Новой Зеландии

Фото: место стрельбы (кадр видео odt co nz 2)

Жалобу подал Совет мусульман

Во Франции Совет мусульман подал жалобу на социальные сети Facebook и YouTube из-за распространения видео теракта в Новой Зеландии, в ходе которого произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. Об этом сообщает агентство Reuters.

Указано, что жалобу подали, поскольку компании распространили материалы, которые "могут спровоцировать терроризм и нанести ущерб человеческому достоинству".

Напомним, ранее вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что вероятный исполнитель теракта в мечети в городе Крайстчерче австралиец Брентон Таррант получит пожизненный срок. Отметим, перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой.

Как писало РБК-Украина ранее, число погибших при теракте в Новой Зеландии, который произошел 15 марта, достигло 49 человек, пострадали около 48 человек.

Отметим, что после теракта в Новой Зеландии ввели запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.