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Во Франции построили первый катер для охраны морских границ Украины

Автор: Александр Мороз

Сегодня, 9 декабря, во Франции спустили на воду первый катер, построенный для Украины. Он будет задействован для охраны морских границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

Сообщается, что сейчас завершаются наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной после ходовых испытаний ожидается прибытие нового катера в Украину.

Как заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в рамках контракта с французской стороной 5 из 20 катеров будут построены на украинских мощностях в Николаеве.

А замначальника управления организации Морской охраны Владислав Шмалев подчеркнул, что новый катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). По его словам, в ближайшее время во Францию ​​прибудут украинские моряки-пограничники, которые будут учиться эксплуатировать и обслуживать новенькую технику.

Напомним, ранее ожидалось, что Франция начнет поставки патрульных катеров для Украины в конце 2021 года.

Украина привлекла на строительство 20 катеров кредит в сумме почти 850 млн гривен.

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