Во Франции построили первый катер для охраны морских границ Украины

Сообщается, что сейчас завершаются наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной после ходовых испытаний ожидается прибытие нового катера в Украину.

Как заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в рамках контракта с французской стороной 5 из 20 катеров будут построены на украинских мощностях в Николаеве.

А замначальника управления организации Морской охраны Владислав Шмалев подчеркнул, что новый катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). По его словам, в ближайшее время во Францию ​​прибудут украинские моряки-пограничники, которые будут учиться эксплуатировать и обслуживать новенькую технику.