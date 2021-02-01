Франция начнет поставки патрульных катеров для Украины в конце 2021

Фото: посол Франции в Украине Этьен де Понсен (РБК-Украина)

Франция в конце 2021 года начнет поставки патрульных катеров для Украины. Катера производит компания OCEA.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По его словам, этот проект стоимостью 136 млн евро получает финансовую поддержку правительства Франции за счет кредита казначейства и инвестиционного банка Bpi France. Посол отметил, что речь идет о 20 патрульных катерах длиной 32 метра.

"Они привнесут новый элемент безопасности в Украину, потому что они подходят доя патрулирования и на реках, и на море", - добавил де Понсен.

Напомним, в прошлом году был ратифицирован договор с Францией о морской безопасности Украины. Согласно ему, в рамках проекта по созданию Системы охраны морских границ Украины будет закуплено 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,4 млрд гривен. При этом пять катеров должны быть построены на судостроительных заводах в Николаеве.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину до конца I полугодия 2021 года.