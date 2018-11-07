Во Франции полиция задержала женщину, угрожавшую подорвать больницу в Дюнкерке

Предварительно сообщается, что у женщины психические расстройства
Полиция Франции задержала неизвестную женщину, угрожавшую взорвать больницу в Дюнкерке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voix du Nord.
Отмечается, что правоохранительные органы провели спецоперацию в среду, 7 ноября, для задержания женщины.
"Утром женщина пришла в отделение скорой помощи больницы Дюнкерка. Из-за ее угроз персонал больницы вызвал полицию. В настоящее время женщина задержана", - сообщила администрация Дюнкерка.
После информации о бомбе персонал и пациенты медицинского учреждения были эвакуированы, здание оцеплено.
Напомним, ранее полиция Франции заявила, что судебное расследование должно будет определить обстоятельства, связанные с заявлением о бомбе в больнице Дюнкерка. По отдельным данным, что женщина, вероятно, страдает от психического расстройства.