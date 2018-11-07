У Франції поліція затримала жінку, яка загрожувала підірвати лікарню в Дюнкерку

Попередньо повідомляється, що у жінки психічні розлади
Поліція Франції затримала невідому жінку, яка загрожувала підірвати лікарню в Дюнкерку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voix du Nord.
Наголошується, що правоохоронні органи провели спецоперацію у середу, 7 листопада, для затримання жінки.
"Вранці жінка прийшла у відділення швидкої допомоги лікарні Дюнкерка. Череза її погрози персонал лікарні викликав поліцію. В даний час жінка затримана", - повідомила адміністрація Дюнкерка.
Після інформації про бомбу персонал та пацієнти медичного закладу були евакуйовані, будівля оточена.
Нагадаємо, раніше поліція Франції заявила, що судове розслідування має визначити обставини, пов'язані з заявою про бомбу в лікарні Дюнкерка. За окремими даними, жінка, ймовірно, страждає від психічного розладу.