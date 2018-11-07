ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Франції поліція затримала жінку, яка загрожувала підірвати лікарню в Дюнкерку

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 14:52
Фото: поліція в Дюнкерку (twitter.com/unsadh)
Фото: поліція в Дюнкерку (twitter.com/unsadh)

Попередньо повідомляється, що у жінки психічні розлади

Поліція Франції затримала невідому жінку, яка загрожувала підірвати лікарню в Дюнкерку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voix du Nord.

Наголошується, що правоохоронні органи провели спецоперацію у середу, 7 листопада, для затримання жінки.

"Вранці жінка прийшла у відділення швидкої допомоги лікарні Дюнкерка. Череза її погрози персонал лікарні викликав поліцію. В даний час жінка затримана", - повідомила адміністрація Дюнкерка.

У Франції поліція затримала жінку, яка загрожувала підірвати лікарню в Дюнкерку

Після інформації про бомбу персонал та пацієнти медичного закладу були евакуйовані, будівля оточена.

Нагадаємо, раніше поліція Франції заявила, що судове розслідування має визначити обставини, пов'язані з заявою про бомбу в лікарні Дюнкерка. За окремими даними, жінка, ймовірно, страждає від психічного розладу.

 

Поліція оточила частину міста Хемніц у зв'язку з загрозою вибуху бомби В Івано-Франківську "мінера" госпіталізували до психіатричної лікарні
Новини України ФранціямінуванняВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся