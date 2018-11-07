У Франції поліція затримала жінку, яка загрожувала підірвати лікарню в Дюнкерку

Фото: поліція в Дюнкерку (twitter.com/unsadh)

Попередньо повідомляється, що у жінки психічні розлади

Поліція Франції затримала невідому жінку, яка загрожувала підірвати лікарню в Дюнкерку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voix du Nord.

Наголошується, що правоохоронні органи провели спецоперацію у середу, 7 листопада, для затримання жінки.

"Вранці жінка прийшла у відділення швидкої допомоги лікарні Дюнкерка. Череза її погрози персонал лікарні викликав поліцію. В даний час жінка затримана", - повідомила адміністрація Дюнкерка.

Після інформації про бомбу персонал та пацієнти медичного закладу були евакуйовані, будівля оточена.