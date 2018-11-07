Французская полиция оцепила больницу в Дюнкерке из-за угрозы взрыва

Фото: полицейские возле больницы Дюнкерка (twitter.com Lille_actu)

Неизвестная женщина в больнице начала угрожать подорвать бомбу

На севере Франции сотрудники правоохранительных органов оцепили больницу в коммуне Дюнкерк после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Voix du Nord.

Отмечается, что в среду, 7 ноября, утром неизвестная женщина сообщила, что собирается взорвать в больнице бомбу. Информация поступила в отделение неотложной помощи больницы. На место прибыли наряды полиции, внутренних войск и бригады спасателей.

"Установлен периметр безопасности", - сообщил местный профсоюз полиции.

На месте происшествия работают пиротехники. Полиция заявила, что судебное расследование должно будет определить обстоятельства, связанные с заявлением о бомбе. По отдельным данным, что женщина, вероятно, страдает от психического расстройства.