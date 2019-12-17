У Франції поліція застосувала газ для розгону протестувальників

Фото: акція протесту у Франції (twitter.com / ajplus)

Ходи проти пенсійної реформи проходять у Нансі, Руан, Нант, Авіньйон, Марсель

Французька поліція в місті Нант застосувала сльозогінний газ для розгону учасників акції протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що сльозогінний газ був застосований у вівторок, 17 грудня, під час акції протесту, організованої профспілками, які виступають проти реформ. Про постраждалих не повідомляється. Це став 13-й день демонстрацій у Франції. Сьогодні ходи проти пенсійної реформи проходять у Нансі, Руан, Нант, Авіньйон, Марсель.

Нагадаємо, у Франції офіційний вік виходу на пенсію - 62 роки - не буде змінено, однак в країні до 2025 року введуть так званий "вік рівноваги", по досягненні якого почнеться основна частина пенсійних платежів. Мінімальний розмір пенсії для тих, хто відпрацював повний трудовий стаж, складе 1 тис. євро.

Також РБК-Україна писало, що у Франції верховний комісар по пенсіях Жан-Поль Делевое подав у відставку. Відставка пов'язується з неможливістю влади скасувати пенсійну реформу, за якою в країні почалися масові страйки.